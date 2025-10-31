Il capitale semantico dell’educazione | costruire identità e senso nell’era digitale

Il nostro tempo è attraversato da una crisi profonda del significato. L’abbondanza di informazioni, resa possibile dalla rivoluzione digitale, non corrisponde a un aumento di conoscenza. La società dell’informazione rischia di trasformarsi in una società della disinformazione, dove i dati sovrastano i concetti e la quantità annulla la qualità. In questo contesto, la scuola assume un ruolo decisivo: non solo luogo di trasmissione dei saperi, ma spazio di ricostruzione del senso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

