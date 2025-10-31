Il canale Telegram shock e il culto di Andrea Dipré | tra revenge porn pedofilia scambio di foto Lo segnaliamo da 6 anni ed è ancora in piedi

Un calderone di pedopornografia, revenge porn, foto di donne scambiate senza consenso. Sembra un copione già scritto, eppure il gruppo Telegram scoperto e denunciato dall’ Associazione Meter sarebbe ben lontano dall’essere chiuso. Come spiega il Corriere della Sera, il gruppo intitolato al personaggio controverso di Andrea Dipré (che, precisiamo, sarebbe all’oscuro di tutto questo) è strutturato su due livelli: una prima pagina di accesso e il canale vero e proprio. Per entrarci è necessario passare dal primo livello, insospettabile e mai eliminato. Così gli organizzatori ogni volta che la chat illegale viene bannata possono crearne un’altra e renderla disponibile a tutti i partecipanti in pochi minuti. 🔗 Leggi su Open.online

