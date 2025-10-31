Il campo largo sta dalla parte di Albanese

Nei giorni scorsi Francesca Albanese ha presentato un nuovo rapporto all’Onu: «Genocidio di Gaza, un crimine collettivo» che dimostra la complicità di 63 paesi, Usa e Italia compresi, nel genocidio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il campo largo sta dalla parte di Albanese

Altre letture consigliate

MAURIZIO LANDINI CANDIDATO PREMIER DEL CAMPO LARGO: È IN USCITA DALLA CGIL Maurizio Landini, come riportato da Il Riformista, è tra i nomi favoriti per il ruolo di candidato Premier alle elezioni politiche del 2027. Landini compirà 65 anni nell’ag - facebook.com Vai su Facebook

I riformisti del Pd e gli autonomisti del M5S critici sul campo largo forzato di Schlein e Conte $PoliticaItaliana $PD $M5S $CampoLargo $Schlein $Conte $Riformisti $Autonomisti $DibattitoPolitico $CrisiPolitica - X Vai su X

Conte: "Ma 'sto campo largo che significa?". E lancia il "progetto progressista" - Sulle primarie di coalizione dice: "La mia ambizione non sarà mai un ostacolo" ... Scrive today.it

Campo largo, Molinari: "Conte sta sfidando sia Grillo sia Schlein, parte del problema del centrosinistra, vuole essere leader" - Il ruolo di Giuseppe Conte nel campo largo del centrosinistra nell'analisi politica di Maurizio Molinari: "Conte sta sfidando sia Grillo sia Schlein, parte del problema del centrosinistra, vuole ... Da la7.it

La festa del Psi: "Campo largo con chi ci sta. A sostegno di De Pascale" - con esponenti Pd, Italia Viva e altre forze del centrosinistra Sanità pubblica, diseguaglianze sociali. Secondo rainews.it