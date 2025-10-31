Il campione lascia il mondo del calcio | Per mio figlio arrivavo agli allenamenti con morsi e graffi

Ci sono scelte che valgono più di una carriera. Anche per un campione leggendario del calcio internazionale, la vera vittoria oggi non si misura più in trofei o gol, ma nella dedizione verso la famiglia. L’ex stella del Manchester United Paul Scholes ha deciso di lasciare la scena pubblica per dedicarsi completamente al figlio Aiden, affetto da autismo non verbale. Una decisione che ha commosso il mondo del calcio e che mostra un lato profondamente umano del giocatore inglese, oggi concentrato sulle esigenze di suo figlio e non sui riflettori televisivi. La scelta di un padre prima di tutto. Scholes ha raccontato la sua svolta personale durante il podcast “ Stick to Football ”, insieme ad altre icone della Premier League. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il campione lascia il mondo del calcio: “Per mio figlio, arrivavo agli allenamenti con morsi e graffi”

