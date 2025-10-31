Il buono fruttifero postale Premium di 4 anni con tasso al 2,5% conviene?
Poste Italiane ha lanciato un nuovo buono fruttifero postale che dura solo 4 anni. È quindi il prodotto ideale per chi desidera un investimento di breve durata e sicuro. I buoni, così come i libretti postali, infatti, sono garantiti dallo Stato Italiano per cui non si corre il rischio di perdere il capitale accantonato. Ma a chi è dedicato questo titolo e che rendimento offre? Le caratteristiche del buono postale Premium. Il buono fruttifero postale Premium 4 anni è un prodotto emesso da Cassa Depositi e Prestiti e collocato sul mercato da Poste Italiane. Quanto rende il buono Premium. Come spiegato, dura solo 4 anni per cui è tra i migliori buoni fruttiferi postali per brevi investimenti in quanto offre al termine di tale periodo un rendimento annuo lordo del 2,50%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
