Il Brindisi Fc contro la violenza sulle donne | un’iniziativa con Viva Vittoria
BRINDISI - In occasione della 12esima giornata di campionato, il Brindisi Fc si fa portavoce di un messaggio di sensibilizzazione. La partita casalinga contro il Novoli Calcio, in programma domenica 2 novembre, diventerà teatro di un'iniziativa speciale in collaborazione con Viva Vittoria. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
