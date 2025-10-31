A Milano, la vicenda è fresca, rimbalza inarrestabile il passaparola su un ristorante (ammesso che la definizione calzi) dove si propone un’unica pietanza con un unico condimento. Code indicibili, servizio preciso e rapido, prezzi che l’urbe definisce cum gaudio popolari senza afferrare che se il piatto è uno soltanto (economia di scala) quel prezzo popolare non è. Milano rivendica il luccichio dell’iniziativa con orgoglio, il “one -dish restaurant” la fa sentire più internazionale di quanto a sproposito già si percepisca. Non è meritorio né fi go, è un ulteriore segno dei tragici tempi che corrono: Milano ridotta ad aggregato di stereotipi, a moltitudine di fessi che si ritengono avanguardia senza decifrare la realtà (ovvero la burla è così ben congegnata da risultare status, rivendicazione per allocco elitario). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il bigolo in salsa avrebbe potuto cambiare Milano