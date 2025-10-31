il bellariviera leblon dilaga a spese del ctz dlf

Girone A Cade la capolista Mb Team 2-1 contro il Nuovo Panificio Carlotta. Viviani sblocca, ma Lucchesi e Lollini ribaltano tutto. "Abbiamo giocato proprio male" ammette Giovanni Berlingeri. "Grande prova e vittoria che poteva esser anche più ampia" sottolinea Mauro Casanova. È un 1-1 di rigore tra Unione Quiesa Orange e Sconvolts. Locali avanti con Simonetti, risponde Lombardi. "Il pari ci può stare" dice Adriano Pasquini dello Sconvolts. Va sotto ma poi dilaga 5-1 il Bellariviera Leblon contro il Ctz Dlf. Successo, firmato Michetti, Oliva, Cantalupi, Baglini, Mecchi e dedicato allo sfortunato Christian Panconi, che ha subito un gravissimo infortunio al ginocchio durante il match. 🔗 Leggi su Lanazione.it

