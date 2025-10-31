Il 4 novembre Catania celebra la giornata dell' unità nazionale e delle forze armate in piazza Università

Martedì 4 novembre si svolgerà la celebrazione della Giornata nazionale dell’unità nazionale e delle forze armate alla quale parteciperanno, con il prefetto Pietro Signoriello, le autorità civili, militari, e religiose della città metropolitana. Saranno presenti anche numerose scolaresche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

