Il 3 novembre l' erogazione delle pensioni | la comunicazione di Poste italiane

Saranno erogate lunedì 3 novembre le pensioni e dunque dopo il ponte di Ognissanti. Lo comunica Poste italiane ricordando che in provincia di Pescara sarà possibile ritirarla negli 80 uffici postali e nei 69 Atm Postamat presenti sul territorio.Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

