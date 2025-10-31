il 29 marzo 2026 la corsa in memoria del drake arrivo in piazza a modena mezza maratona nel mito di enzo ferrari il cavallino apre la nuova pista di fiorano

Si scaldano i motori per la 2ª edizione della Mezza Maratona d’Italia, Memorial Enzo Ferrari. L’evento, come detto dal DG di Rcs Sport & Events Paolo Bellino, quest’anno non porrà limiti alle iscrizioni e durerà tre giorni. Il clou domenica 29 marzo con la 10 km. per tutti e la mezza maratona (21 km.). La corsa, erede della maratona di Ivano Barbolini, punta ai 20mila iscritti. Ingredienti: l’ospitalità di Ferrari, simbolo dell’italianità, un percorso unico, in una regione che ha nel Dna sport ed il turismo. Benedetto Vigna (foto), Ceo di Ferrari e podista, ha ricordato l’esperienza 2025, quando correndo sentiva parlare dialetti e lingue diverse: "Un’emozione unica che dimostra quanto il brand Ferrari sia inclusivo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

