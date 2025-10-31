Il 2 novembre 1975 l’omicidio di Pasolini | chi è stato e tutti i misteri dietro il delitto

Quarantanove anni dopo la notte tra l’1 e il 2 novembre 1975, l’omicidio di Pier Paolo Pasolini resta uno dei misteri più controversi della storia italiana. La verità giudiziaria si è fermata alla sentenza d’appello del 1976: unico colpevole Pino Pelosi, diciassettenne che confessò di aver ucciso il regista dopo un rapporto sessuale degenerato in lite. Pelosi, arrestato mentre guidava l’ Alfa Romeo di Pasolini contromano sul lungomare di Ostia, dichiarò di essersi difeso da un’aggressione. Il Tribunale dei minori lo condannò per omicidio volontario « in concorso con ignoti », riconoscendo la probabile presenza di più persone sulla scena del delitto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il 2 novembre 1975 l’omicidio di Pasolini: chi è stato e tutti i misteri dietro il delitto

