Ignoti imbrattano la sede della Lega Cassarà | In tre anni subiti due atti vandalici

Zanica. Imbrattata nella notte la sede della Lega: sui muri esterni e sulle vetrine sono comparse scritte offensive realizzate con bombolette spray. A fare l’amara scoperta nella mattinata di venerdì 31 ottobre è stato proprio il segretario cittadino Maurizio Cassarà: “Nell’ultimo triennio abbiamo subito ben due atti vandalici alla nostra piccola sede di paese. Non sappiamo chi sia stato. Stamattina abbiamo presentato denuncia ai carabinieri, che sono venuti a fare un sopralluogo. Il danno materiale non c’è, ma di certo è un colpo morale per la sezione. Ad ogni modo – prosegue il segretario – noi non demordiamo, questi atti non ci fanno paura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

