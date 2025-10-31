Ieri in Campania | addio a James Senese folla e commozione al funerale del musicista napoletano
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 30 ottobre 2025. Avellino – “Penso che quel che accade in questa Regione è indegno. Se oggi fossi un elettore della Campania, andrei a votare scheda bianca, ma con un messaggio chiaro: ‘Non voglio partecipare a questo gioco. È davvero questo il modo di fare le elezioni regionali? Con così poca serietà e coerenza?”. Così il Segretario di Azione Carlo Calenda, ad Avellino presso la Sala convegni di Confindustria, presente con il vicesegretario del partito, Ettore Rosato, per incontrare gli imprenditori irpini nell’ambito dell’iniziativa ‘Futuro e sviluppo che fine ha fatto la politica per le imprese?”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Ringraziamo Don Rosario Ventriglia e tutta la comunità parrocchiale di Macerata Campania per averci concesso, ieri sera, di poter esprimere la nostra fede attraverso la musica e rendere omaggio, in segno di devozione, a Santo Stefano Minicillo al termine d - facebook.com Vai su Facebook
Ieri, al CONI Campania, al via il Corso di Management dello Sport, realizzato dal C.R. Campania FIGC LND Scuola dello Sport CONI. Il Presidente C.R. Campania FIGC LND @_Zigarelli ha sottolineato l'importanza della formazione e della crescita profession - X Vai su X
Addio James Senese, Nino D'Angelo: "Se ne va uno dei più grandi musicisti del Mondo" - Il ricordo del musicista e cantante che con il sassofonista condivideva i natali nella periferia Nord di Napoli ... Si legge su napolitoday.it
ADDIO JAMES SENESE - De Luca: "Ore davvero tristi, la nostra comunità che piange per la scomparsa di un suo figlio così talentuoso e amato" - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, scrive su Instagram dopo la morte di James Senese: "Ci ha lasciati James Senese, sassofonista straordinario, musicista, artista napoletano apprezza ... Riporta napolimagazine.com
Addio a James Senese, le ultime ore di vita passate al Cardarelli - La Direzione strategica dell'ospedale Cardarelli di Napoli e tutto lo staff medico dell'ospedale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di James Senese, ... Scrive msn.com