Ieri in Campania | addio a James Senese folla e commozione al funerale del musicista napoletano

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 30 ottobre 2025. Avellino –  “Penso che quel che accade in questa Regione è indegno.  Se oggi fossi un elettore della Campania, andrei a votare scheda bianca, ma con un messaggio chiaro: ‘Non voglio partecipare a questo gioco. È davvero questo il modo di fare le elezioni regionali? Con così poca serietà e coerenza?”. Così il Segretario di Azione Carlo Calenda,  ad Avellino presso la Sala convegni di Confindustria, presente con il vicesegretario del partito, Ettore  Rosato, per incontrare gli imprenditori irpini nell’ambito dell’iniziativa ‘Futuro e sviluppo che fine ha fatto la politica per le imprese?”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

