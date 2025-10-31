Ibis uccisi a fucilate Ambientalisti critici | mancano guardiacaccia

Zoppo nel 2017 aveva seguito con successo un ultraleggero attraversando le Alpi fino all’Italia. Nel 2020 era diventato il primo Ibis eremita sessualmente maturo, dopo oltre 400 anni, a tornare autonomamente nel sito di riproduzione sul Lago di Costanza: un traguardo di inestimabile importanza per la creazione di una nuova colonia europea. Da allora, Zoppo è sempre stato il primo Ibis a tornare in primavera, diventando un vero e proprio simbolo del Progetto "Ibis eremita" che la società Waldrappteam Conservation & Research cura per conto della Comunità Europea. Zaz, dal canto suo, era nata in natura a Überlingen nel maggio 2025, e stava imparando la rotta migratoria proprio da Zoppo, seguendolo nel suo primo viaggio verso sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ibis uccisi a fucilate. Ambientalisti critici: mancano guardiacaccia

