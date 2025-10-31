Iberdrola Italia-Edulia Treccani Scuola contest sul valore della sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue con la seconda edizione “Esplorare l’Energia: viaggio nella sostenibilità tra persone, paesaggi e idee innovative che accendono il futuro”, il progetto promosso da Iberdrola Italia in collaborazione con Edulia Treccani Scuola che invita studenti e docenti a confrontarsi sul valore della sostenibilità e sulle professioni legate alla transizione energetica. Il contest, gratuito e rivolto alle scuole pubbliche secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale, sarà attivo fino al 2 aprile 2026 e propone tre filoni di lavoro che esplorano il rapporto tra energia e territorio, l’innovazione tecnologica come motore di cambiamento e la cittadinanza sostenibile come impegno quotidiano verso il futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Edulia Treccani Scuola. . Dopo il successo della prima edizione, torna per l’anno scolastico 2025/2026 Esplorare l’Energia, il contest gratuito di @Iberdrola Italia in collaborazione con Edulia Treccani Scuola.Un progetto dedicato a tutte le scuole secondarie p - facebook.com Vai su Facebook

WFW assiste Iberdrola Italia nell’acquisizione di un impianto fotovoltaico in Molise https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/wfw-assiste-iberdrola-italia-nell-acquisizione-un-impianto-fotovoltaico-molise-AHSUWb1C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole2 - X Vai su X

Iberdrola Italia-Edulia Treccani Scuola, contest sul valore della sostenibilità - Prosegue con la seconda edizione "Esplorare l'Energia: viaggio nella sostenibilità tra persone, paesaggi e idee innovative che accendono il futuro", il progetto promosso da Iberdrola Italia in ... Riporta msn.com

Edulia Treccani Scuola e Iberdrola Italia lanciano il contest gratuito per le scuole medie pubbliche - Promuovere la sostenibilità ambientale è sempre più una priorità, specialmente in ambito scolastico: per questo Edulia Treccani Scuola e Iberdrola Italia hanno ideato e realizzato per tutte le scuole ... Si legge su ilsole24ore.com

??,Edulia Treccani ? Iberdrola ??????? - Da ansa.it