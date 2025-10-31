Ia Webidoo | leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi

Periodicodaily.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – I dati del report Insight Lab di Webidoo lo dimostrano con chiarezza: in Italia solo il 6,9% delle pmi e il 14,7% delle medie imprese utilizza soluzioni di intelligenza artificiale, ma si stima che la loro introduzione possa generare un aumento della produttività superiore al 40%. Le aziende che adottano l’Ai crescono più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

