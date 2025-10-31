I vini di Civitella d' Agliano alla conquista degli Stati Uniti e del Giappone

Sono state approvate dalla Regione Lazio le graduatorie delle domande valutate ammissibili al sostegno alla promozione dei prodotti vitivinicoli presso i mercati dei Paesi terzi dell’OCM Vino per la campagna 20252026. Con le determinazioni dirigenziali numero G12745 del 6 ottobre e G13632 del 21. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Prosegue la raccolta delle Olive Bio a Civitella, le olive vengono portate al frantoio per la molitura la sera del giorno di raccolta per ottenere la massima qualità. Le olive sono perfettamente sane senza attacco della mosca grazie agli interventi effettuati in estat - facebook.com Vai su Facebook

#CivitellaDAgliano è un grazioso borgo medievale all'interno del Comprensorio della Teverina, noto per la Strada del Vino della Teverina dove viene prodotto ottimo vino bianco, rosato e rosso Civitella d’Agliano IGT. Scopri di più https://visitlazio.com/civitell - X Vai su X

Nelle Terre del Grechetto 2019. 10 assaggi - Il tradizionale appuntamento per celebrare questa storica varietà del centro Italia si è svolto da venerdì 26 a domenica 28 luglio e ha visto la partecipazione di 44 aziende in rappresentanza dei ... Si legge su gamberorosso.it

Civitella d’Agliano, torna “Nelle terre del grechetto”: dal 25 al 27 luglio 40 cantine in degustazione - in programma dal 25 al 27 luglio nel centro storico del paese della Teverina - ilmessaggero.it scrive

per una convenzione fino al 2022 - Ad animare in questi giorni le piazze e le vie di Civitella d’Agliano, piccolo centro della Teverina, c’ una convenzione che oggi ... Scrive ilmessaggero.it