I trucchi Halloween più belli da copiare tra smokey eyes dark rossetti scuri e dettagli gotici irresistibili

C he si tratti di un make-up spaventoso, seducente o semplicemente ironico, Halloween resta l’occasione perfetta per sperimentare e divertirsi con il make up. Halloween non è più solo la festa dei bambini. Secondo una ricerca di Ferrero North America, cresce il fenomeno dell’ Adultween, una versione tutta adulta della notte più paurosa dell’anno: feste private, house party senza bambini e dress code che richiedono costumi e make-up curatissimi. Nessun problema, non serve essere make-up artist per ottenere un risultato d’effetto: bastano pochi prodotti, un po’ di fantasia e una buona dose di ironia dark. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I trucchi Halloween più belli da copiare, tra smokey eyes dark, rossetti scuri e dettagli gotici irresistibili

