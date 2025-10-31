2025-10-31 12:28:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione: Luciano Spalletti è stato annunciato giovedì come nuovo allenatore della Juventus Torino sostituzione di Igor Tudor esonerato lunedì dopo la sconfitta contro la Lazio. La squadra bianconera è al momento unica a tre punti dalle zone che danno accesso alla Champions League anche se Inter, Milan, Como e Bologna mantengono un passo fermo nella lotta per i posti europei. Questi quattro club superano la Juve, che occupa la settima posizione, mentre Napoli e Roma sono al comando con 21 punti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I tifosi del Napoli non perdonano l’acquisto di Spalletti alla Juventus: “È ingrato”