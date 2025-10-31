I soldi issati col paniere la coca gettata in strada e smerciata da un braccio destro | ecco come si spacciava a Palma di Montechiaro

I soldi issati fino al balcone di casa col paniere, la “coca” lanciata in strada come palline e un “braccio destro” pronto a recuperarla e a consegnarla all'acquirente che attendeva in macchina o in moto. Questo il classico, ma non l'unico, modus operandi dello smercio che aveva come fulcro il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

