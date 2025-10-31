I riformisti del Pd oggi a Livorno

Quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I riformisti del Pd - dopo l’iniziativa a Milano del 24 ottobre, dal taglio economico-sociale - stanno organizzando anche altre manifestazioni complementari per rilanciare l’alternativa a Elly Schlein. Oggi, 31 ottobre, si svolgerà a Livorno alle 9.30 il convegno “Le politiche di sicurezza dell’Unione europea”, organizzato da LibertàEguale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

