I raid nei bar di Mancasale Gli arrestati hanno 16 e 21 anni Sono accusati di ben sei furti
Un 21enne, Amin Haddine, e anche un minore di 16 anni. Sono i due giovani arrestati in flagranza dai carabinieri del nucleo radiomobile per la scia di furti tentati o consumati nell’arco di poche ore nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, ai danni di bar e attività commerciali tra Mancasale e Sesso. Per loro la Procura ha ipotizzato il reato di furto aggravato. Entrambi sono domiciliati a Reggio. Il 21enne, difeso dall’avvocato Lorenzo Isoppo, è comparso mercoledì davanti al giudice Francesca Piergallini per l’udienza di convalida dell’arresto: è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
