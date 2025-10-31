i raid nei bar di mancasale gli arrestati hanno 16 e 21 anni sono accusati di ben sei furti

Un 21enne, Amin Haddine, e anche un minore di 16 anni. Sono i due giovani arrestati in flagranza dai carabinieri del nucleo radiomobile per la scia di furti tentati o consumati nell’arco di poche ore nella notte tra il 27 e il 28 ottobre, ai danni di bar e attività commerciali tra Mancasale e Sesso. Per loro la Procura ha ipotizzato il reato di furto aggravato. Entrambi sono domiciliati a Reggio. Il 21enne, difeso dall’avvocato Lorenzo Isoppo, è comparso mercoledì davanti al giudice Francesca Piergallini per l’udienza di convalida dell’arresto: è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

