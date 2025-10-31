I raid israeliani non si fermano a Gaza la tregua è solo sulla carta

Lanotiziagiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump continua a sostenere che a Gaza “il cessate il fuoco è pienamente operativo”, ma in realtà proseguono – seppur a minore intensità rispetto agli ultimi giorni – i raid dell’aviazione israeliana sulla Striscia. Attacchi più radi ma non meno devastanti, visto che tra martedì e mercoledì le vittime registrate sono state più di 100, mentre ieri – malgrado dati non definitivi e difficilmente verificabili – i caduti palestinesi sarebbero stati una decina. Botta e risposta dopo gli ultimi raid israeliani a Gaza. Insomma, nella Striscia si continua a combattere e a morire, nonostante sia Hamas che Israele, a parole, sostengano di stare facendo di tutto per evitare di tornare in guerra e continuino a scambiarsi accuse di violazione degli accordi per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

i raid israeliani non si fermano a gaza la tregua 232 solo sulla carta

© Lanotiziagiornale.it - I raid israeliani non si fermano, a Gaza la tregua è solo sulla carta

Scopri altri approfondimenti

raid israeliani fermano gazaI raid israeliani non si fermano, a Gaza la tregua è solo sulla carta - Netanyahu e Trump dicono che la pace è opertiva ma i raid israeliani non si fermano e così la tregua a Gaza è solo sulla carta ... Scrive lanotiziagiornale.it

raid israeliani fermano gazaGaza, tregua fragile: nei raid di Israele uccisi 104 palestinesi, consegnati due corpi di ostaggi da Hamas, news in diretta - Nel corso degli ultimi bombardamenti Israele ha ucciso almeno 104 palestinesi, quasi la metà dei ... Secondo fanpage.it

raid israeliani fermano gazaGaza, nuovo raid israeliano nel nord della Striscia. L'Idf: «Colpita minaccia imminente». Oltre 100 morti - Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' su Gaza accusando Hamas di violazione delle intese. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Raid Israeliani Fermano Gaza