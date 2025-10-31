Donald Trump continua a sostenere che a Gaza “il cessate il fuoco è pienamente operativo”, ma in realtà proseguono – seppur a minore intensità rispetto agli ultimi giorni – i raid dell’aviazione israeliana sulla Striscia. Attacchi più radi ma non meno devastanti, visto che tra martedì e mercoledì le vittime registrate sono state più di 100, mentre ieri – malgrado dati non definitivi e difficilmente verificabili – i caduti palestinesi sarebbero stati una decina. Botta e risposta dopo gli ultimi raid israeliani a Gaza. Insomma, nella Striscia si continua a combattere e a morire, nonostante sia Hamas che Israele, a parole, sostengano di stare facendo di tutto per evitare di tornare in guerra e continuino a scambiarsi accuse di violazione degli accordi per il cessate il fuoco. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - I raid israeliani non si fermano, a Gaza la tregua è solo sulla carta