I pronostici di venerdì 31 ottobre, ci sono gli anticipi di Liga, Bundesliga, Eredivisie, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati L’anticipo del venerdì di Liga mette di fronte il Getafe decimo a soli due punti dalla zona Europa e il Girona ultimo in classifica con 7 punti, la metà di quelli degli Azulones. Situazioni diametralmente opposte nella sfida che apre l’undicesima giornata della Liga, a pochi giorni dal turno di Coppa del Re. Il Getafe ha vinto 11-0 la gara con il modestissimo Inter Valdemoro. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 31 ottobre: Liga, Bundesliga, Eredivisie e Saudi Pro League