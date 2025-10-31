I pronostici del weekend, nona giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Inter, Arsenal, Real Madrid e Atletico Madrid, tre punti alla portata anche per il Newcastle in casa del disastroso West Ham che anche dopo il cambio di allenatore non è ancora riuscito a risollevarsi. (LaPresse) – IlVeggente.it Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Aston Villa, Manchester City-Bournemouth, Barcellona-Elche, Lipsia-Stoccarda e PSG-Nizza. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici del weekend (1-2 novembre): Serie A e campionati esteri