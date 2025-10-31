I pro-Trump faticano a fare l' amore nemmeno le app di dating li salvano | Giudicati per le nostre idee
A Washington, dove oltre il 90% ha votato per Kamala Harris, i giovani conservatori si rifugiano in serate "Make America Hot Again" per cercare l’amore in una città che li giudica per la politica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Ora legale sì o no? I benefici sono legati alla maggiore disponibilità di luce diurna; i costi al cambio dell'ora. $Trump e $Sanchez vorrebbero abolirla ma faticano a trovare un supporto sufficientemente ampio. Su @ilfoglio_it vi racconto storia e risultati dell'ora l - X Vai su X
? Nel voto di metà mandato il presidente cerca ossigeno politico dopo due anni di tagli, inflazione in calo ma salari al palo, scandali e fughe dal governo. Trump promette aiuti miliardari, ma solo se vincerà lui. *** La prima grande sfida elettorale per Javier Mil - facebook.com Vai su Facebook
I pro-Trump faticano a fare l'amore, nemmeno le app di dating li salvano: "Giudicati per le nostre idee" - I giovani conservatori che si identificano con il movimento MAGA raccontano al Washington Post la difficoltà ... Si legge su msn.com