I precedenti E’ il confronto numeri quindici Biancoverdi avanti per 11 a 3
Quello tra Mens Sana e Virtus è il derby meno disputato in città: si tratta infatti del 15esimo confronto a livello di prima squadra, 11-3 per la Mens Sana il computo totale dei precedenti. Una stracittadina molto sentita a livello di giovanili tra gli anni ’90 e 2000, quando le ‘cantere’ di viale Sclavo e via Vivaldi si contendevano titoli e scudetti. Oggi invece c’è anche una collaborazione per le giovanili, mentre, a livello seniores, è la seconda stagione di fila che biancoverdi e rossoblù si trovano faccia a faccia, la terza volta negli ultimi 4 anni. Una simile frequenza si era vista solo tra il 1962 e il 1965: tre stagioni, 5 vittorie per la Mens Sana e un solo acuto virtussino, peraltro il primo nella storia, nella stagione 1963’64. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
