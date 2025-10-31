I poliziotti li vedono armeggiare nel baule dell' auto e scoprono due panetti di cocaina nella bombola gpl

Per occultare la cocaina avevano trovato un nascondiglio stupefacente. Un uomo e una donna sono stati arrestati ieri ad Aprilia, provincia di Latina, dopo essere stati trovati in possesso di due panetti di cocaina nascosti nella bombola gpl dell'auto. La scoperta della polizia dopo un controllo. 🔗 Leggi su Today.it

