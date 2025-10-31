I politici che amministrano il Comune di Como costano quasi 1 milione all' anno

I compensi di vertice sono noti e predeterminati: sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio comunale percepiscono un’indennità mensile. I consiglieri comunali invece vengono retribuiti in base alle sedute di consiglio e alle commissioni consiliari cui partecipano, per questo i. 🔗 Leggi su Quicomo.it

