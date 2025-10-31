I pizzaioli abruzzesi conquistano il campionato mondiale della pizza piccante | tutti i premiati FOTO

Il team Abruzzo conquista due titoli di campione del mondo della pizza piccante 2025 e due ottimi piazzamenti nelle categorie alla competizione che si è svolta nei giorni scorsi a Scalea (Cosenza).Nel corso delle due giornate di competizione, la squadra abruzzese si è distinta in tutte le prove. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A Buenos Aires oltre 100 concorrenti campionato dei pizzaioli - Si è conclusa la V edizione del "Campionato Scuola Pizzaioli" cui hanno partecipato oltre 100 concorrenti dal Sudamerica, realizzata dal consolato generale d'Italia a Buenos Aires e dalla "Scuola ... Secondo ansa.it