I pipistrelli che brillano al buio sotto la luce ultravioletta e nessuno sa perché

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei specie di pipistrelli nordamericani brillano di verde sotto la luce UV. Il fenomeno, scoperto all’Università della Georgia, è antico e condiviso tra le varie specie, ma la sua funzione evolutiva resta un mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

