I pipistrelli che brillano al buio sotto la luce ultravioletta e nessuno sa perché

Sei specie di pipistrelli nordamericani brillano di verde sotto la luce UV. Il fenomeno, scoperto all’Università della Georgia, è antico e condiviso tra le varie specie, ma la sua funzione evolutiva resta un mistero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

ANCHE QUANDO FACCIAMO I “CATTIVI”, SIAMO “BUONI” DA PAURA ! #Halloween si avvicina… e dentro una vecchia cucina del #borgo si sentono strani rumori tra scaffali e pentole… I #Frollotti, tra fantasmi , scheletri e pipistrelli , sbucano dall’o - facebook.com Vai su Facebook

I pipistrelli che brillano al buio sotto la luce ultravioletta e nessuno sa perché - Il fenomeno, scoperto all’Università della Georgia, è antico e condiviso tra le varie specie, ma la sua funzione evolutiva ... fanpage.it scrive

Pipistrelli fluorescenti che brillano sotto i raggi UV - I pipistrelli fluorescenti non sono fantasia: alcune specie brillano davvero di verde sotto la luce Uv. Secondo focusjunior.it

Scoperte nuove specie di pipistrelli fluorescenti al buio, ma non si capisce come è possibile - Esistono specie di pipistrelli fluorescenti ma non si sa quale sia la vera funzione evolutiva di questa mutazione genetica: le ipotesi ... Riporta libero.it