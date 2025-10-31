I nuovi coach sono i due grandi cantanti The Voice Senior Antonella Clerici fa il doppio colpo

C’è aria di novità a The Voice Senior, il talent show dedicato alle voci over 60 condotto da Antonella Clerici. Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la fumata bianca per il cast ufficiale dei coach della sesta edizione, che debutterà su Rai 1 il prossimo 14 novembre. Accanto ai confermati Loredana Bertè, Clementino e Arisa, si aggiungono due volti nuovi del panorama musicale italiano: sono pronti a sedersi sulle iconiche poltrone rosse per scoprire nuovi talenti e contendersi la prossima voce rivelazione. L’ingresso di uno dei due segna un ritorno nel mondo dei talent show per l’artista emiliano, che già nel 2016 aveva vestito i panni di coach ad Amici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

