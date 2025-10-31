I nostri scaldano i motori prima della tappa della Fei World Cup a Fieracavalli Da Bucci a Gaudiano la carica azzurra Un weekend di gare aspettando Verona

Mentre la tappa italiana della Longines Fei World Cup si avvicina – a Verona dal 6 al 9 novembre – alcuni degli azzurri convocati per l’appuntamento in riva all’Adige tengono accesi i motori partecipando, questo fine settimana, a diversi eventi internazionali. Piergiorgio Bucci (foto, Hantano e Kiss Me Fabulesse) e, senza partecipazione al GP, Antonio Garofalo (Avelle degli Assi, Carem Sandy) in campo a Lione, appuntamento di Coppa del Mondo. Invece Emanuele Camilli (Chacareno PS, Chacco’s Girlstar), Emanuele Gaudiano (Esteban de Hus, Julius D) e Guido Grimaldi (Gentleman, Messi) sono a Riad, Arabia Saudita, nella finale del Global Champions Tour insieme a Clara Pezzoli (Fantasia de Beaufur). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I nostri scaldano i motori prima della tappa della Fei World Cup a Fieracavalli. Da Bucci a Gaudiano, la carica azzurra. Un weekend di gare aspettando Verona

