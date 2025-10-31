I Negramaro di nuovo in Friuli per un concerto che sarà un grande abbraccio collettivo
Dopo il trionfo del tour nei palasport e un anno di successi, i Negramaro tornano nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un nuovo viaggio nei festival outdoor, dopo 10 anni dall’ultima volta, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
