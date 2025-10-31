I Mumford & Sons annunciano il nuovo album intitolato Prizefigher
Neanche una settimana fa, i Mumford and Sons hanno pubblicato il singolo Rubber Band Man, in collaborazione con l’artista irlandese Hozier. Ora, la band statunitense ha annunciato che il prossimo 13 febbraio uscirà il loro nuovo album -il secondo in meno di due anni- intitolato Prizefigher. «Sentiamo di essere al culmine della nostra creatività», ha dichiararo Marcus Mumford, «In questo momento stiamo mettendo tutto ciò che abbiamo e stiamo usando tutta la nostra esperienza per abbracciare esattamente chi siamo. In questo periodo siamo a nostro agio con noi stessi. “Prizefighter” è il nostro modo di dare il massimo: seri e giocosi, a volte feriti e sempre pieni di speranza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
