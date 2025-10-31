I motivi che rendono Modric difficile da marcare
Quarant’anni è il limite d’età per diversi concorsi pubblici in Italia. Generalmente, a quella soglia, i meccanismi biologici iniziano, o hanno già iniziato, a modificarsi. Per molti è il guado: di qua la gioventù, lo sguardo rivolto in avanti; oltrepassati, invece, analisi e valutazioni sul percorso fatto cominciano ad ingombrare la mente. Con tutto ciò che ne consegue. A 40 anni, però, in Italia puoi ancora sentirti giovane. Non solo statisticamente, vista l’età media di 46,8 anni che popola il paese. Figurarsi se sei Luka Modric, e puoi sederti di fronte a questa vallata di 5-3-2, o giù di lì, e tratteggiare il paesaggio più o meno a piacimento. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
