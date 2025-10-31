I misteri e le colpe della peggior Fiorentina di sempre

Gazzetta.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partita con ambizioni da Champions, la Fiorentina si ritrova penultima in classifica: non le era mai successo di non vincere nemmeno una partita nelle prime nove. Pioli ha le sue colpe, però.. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Fattori: "Pioli ha diverse colpe, è in confusione. La Fiorentina non ha né capo né coda" - Sauro Fattori ha avuto a che fare molto spesso nel suo passato con il mondo Fiorentina, prima da giocatore e poi da allenatore della squadra femminile. Riporta tuttomercatoweb.com

