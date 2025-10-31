I militanti di Junts votano per il no a Sánchez ma il leader resiste
Non è chiaro se Pedro Sánchez rimanga in sella più per l’inconsistenza dei suoi nemici o per le sue proverbiali capacità di highlander. Ieri i militanti di Junts, il partito . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questa mattina è iniziata la votazione da parte dei militanti di Junts sulla rottura dell'accordo d'investitura con il Psoe, decisa dalla direzione del partito su proposta dell'ex governatore della Catalogna Carles Puigdemont. Il voto terminerà domani alle ore 18. Ju - facebook.com Vai su Facebook