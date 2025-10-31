I migliori appuntamenti del weekend di Ognissanti a Como

Quicomo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo weekend di novembre segnato dal meteo che promette giornate grigie e pioggi soprattutto domenica. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre alla consueta guida per le gite sul lago di Como, per questo fine settimana di Ognissanti. Un'agenda con tutti gli eventi più importanti in città e sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

migliori appuntamenti weekend ognissantiSagre a Milano e in Lombardia per il weekend del 1 e 2 novembre: i migliori eventi per Ognissanti - Quest'anno il ponte dei Santi è più corto del solito, ma in Lombardia non mancano gli eventi con cui allontanarsi dalla routine quotidiana ... Come scrive fanpage.it

migliori appuntamenti weekend ognissantiSagre, feste paesane ed eventi in Lombardia: 10 appuntamenti nel weekend dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 - Milano, 31 ottobre 2025 – Il primo fine settimana di novembre, quello di Ognissanti, in Lombardia è un invito a riscoprire tradizioni, sapori e cultura. Si legge su msn.com

migliori appuntamenti weekend ognissantiLe sagre e gli eventi da non perdere per il Ponte di Ognissanti, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025 - Dal cioccolato alle castagne, dalla Strazzata alla Ciuìga, le migliori sagre gastronomiche del fine settimana, con prodotti tipici dei luoghi più ameni d’Italia. Si legge su siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Migliori Appuntamenti Weekend Ognissanti