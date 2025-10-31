I maranza minacciano un maestro di Torino | Se nostro nipote torna a casa con una lacrima la prossima volta passiamo ai fatti

A Torino un gruppo di maranza ha aggredito un maestro all'uscita da scuola. "Hai alzato le mani su un bambino", urlano. Il video finisce su Instagram.

