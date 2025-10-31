Lupi a Riccione. L’ultimo avvistamento arriva da via Lombardia. Siamo nella zona alta di Riccione, non troppo distante dal confine con Coriano e dalla zona di Misano. Per questo la segnalazione rilanciata sui social in questi ultimi giorni non sorprende. A Misano da oltre un anno ormai, gli avvistamenti sono una costate come anche le predazioni di gatti o quanto i lupi riescono a trovare in un territorio dove le prede naturali come cinghiali e caprioli scarseggiano sempre più. A Misano sono stati svolti diversi incontro con la cittadinanza alla quale i referenti dello sportello Lupo hanno spiegato quali sono le accortezze per limitare i problemi che i lupi potrebbero provocare nella ricerca di cibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lupi arrivano a Riccione: avvistati in strada