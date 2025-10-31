I ladri s’arrampicano sul ponteggio Approffitano dei lavori in corso e rubano l’ oro rosso al santuario

Sono sospettati di avere spogliato del rame anche il piccolo santuario della Madonna della Fontana in località Camairago di Castelgerundo i tre uomini, tutti italiani, fermati dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica a bordo di un’auto carica di pluviali e vasi in “oro rosso”. I tre erano stati portati in caserma, identificati e denunciati a piede libero per ricettazione. Si sospettava che fossero i presunti autori dei colpi avvenuti nei cimiteri delle località Camairago e Cavacurta. Nelle ultime ore però si è scoperto che una razzia di rame era stata compiuta anche ai danni del sacello della Madonna della Fontana, dove da alcune settimane sono in corso lavori per risanare i danni provocati dalle infiltrazioni che hanno colpito colonne e copertura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

