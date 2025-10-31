I Goonies Josh Brolin rivela | 350 audizioni prima di ottenere il mio primo ruolo

L'attore ha raccontato di aver faticato parecchio prima di ricevere l'offerta di recitare nel film di Richard Donner prodotto da Steven Spielberg. La vita degli attori è costellata di provini su provini e anche una star come Josh Brolin all'inizio della sua carriera ha dovuto darsi da fare per riuscire ad ottenere uno dei suoi primi ruoli. Nel corso di un'intervista a Entertainment Tonight per promuovere il suo ultimo film, The Running Man, Josh Brolin ha ricordato di aver partecipato a circa 350 audizioni da adolescente prima di ottenere il suo primo ruolo in I Goonies. Josh Brolin ricorda i provini prima di recitare in I Goonies "Primo film, per caso" ha dichiarato Brolin "Voglio dire, totalmente per caso, 350 audizioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

