I giovani Maga che non trovano coetanei con cui uscire i cuori in pena delle ragazze deluse dai trumpiani | Pensavo fossero di più mascolini

Open.online | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Washington, come in altre città dell’America più liberal e progressista, il nome di Donald Trump è tutt’altro che un cupido per i giovani repubblicani. Negli Stati Uniti, infatti, l’ appartenenza politica è diventata sempre di più un elemento cruciale nella scelta dei potenziali partner e a farne le spese, specialmente nelle città più grandi, sono i giovani conservatori, di entrambi i sessi. In metropoli dove nove persone su dieci hanno votato democratico, essere un sostenitore dell’attuale presidente o anche solo del Partito repubblicano diventa così un freno importante alla felicità in amore. 🔗 Leggi su Open.online

