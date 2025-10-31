I giovani di Fratelli d' Italia a Parma commissariati per cori fascisti nell' anniversario della marcia su Roma

Ilfoglio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  "Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Duce, duce". I cori fascisti e gli inni al duce arrivano direttamente dalla sede di Fratelli d'Italia a Parma. Le immagini che si stanno diffondendo rapidamente sul web risalirebbero alla sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. I locali della sede, utilizzati anche dai ragazzi di Gioventù Nazionale (GN), si trovano in Borgo del Parmigianino, nel centro della città emiliana. Sarebbero proprio loro, "i piccoli di Fratelli d'Italia", ad aver intonato i cori. La parte di testo che si sente recita così: "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

i giovani di fratelli d italia a parma commissariati per cori fascisti nell anniversario della marcia su roma

© Ilfoglio.it - I giovani di Fratelli d'Italia a Parma commissariati per cori fascisti nell'anniversario della marcia su Roma

Approfondisci con queste news

giovani fratelli d italiaI giovani di Fratelli d'Italia a Parma commissariati per cori fascisti nell'anniversario della marcia su Roma - Pubblicato un video che riprende i ragazzi cantare "camicia nera trionferà. Segnala ilfoglio.it

giovani fratelli d italiaParma, cori fascisti nella sede di Fratelli d'Italia: il video diventa virale e provoca indignazione - Cori fascisti e invocazioni al Duce a Parma: il video nella sede di Fratelli d’Italia suscita forti reazioni politiche. Secondo notizie.it

giovani fratelli d italiaPolemiche per cori fascisti inneggianti al Duce in una sede di Fratelli d'Italia, a Parma - Il Pd insorge, il coordinamento regionale di Gioventù Nazionale commissaria la sezione, presidio di protesta nel pomeriggio in città ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giovani Fratelli D Italia