I giovani di Fratelli d' Italia a Parma commissariati per cori fascisti nell' anniversario della marcia su Roma
"Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. Duce, duce". I cori fascisti e gli inni al duce arrivano direttamente dalla sede di Fratelli d'Italia a Parma. Le immagini che si stanno diffondendo rapidamente sul web risalirebbero alla sera del 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma. I locali della sede, utilizzati anche dai ragazzi di Gioventù Nazionale (GN), si trovano in Borgo del Parmigianino, nel centro della città emiliana. Sarebbero proprio loro, "i piccoli di Fratelli d'Italia", ad aver intonato i cori. La parte di testo che si sente recita così: "Se il sol dell'avvenire è rosso di colore, me ne frego di morire sventolando il tricolore! Ce ne freghiamo della galera, camicia nera trionferà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
