I Giovani democratici ribadiscono il sì alla Nuova Pescara | Una grande iniziativa pubblica per aprire al confronto
La Nuova Pescara “non è una somma aritmetica di tre Comuni, ma una nuova identità urbana e politica fondata su una visione condivisa, moderna e coraggiosa”. Con queste parole il segretario dei Giovani democratici Emanuele Castigliego accoglie con favore l’appello lanciato dal deputato Pd Luciano. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
