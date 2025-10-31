I giovani del Servizio Civile si incontrano per l' iniziativa Come siamo- Come saremo
Una giornata di condivisione e partecipazione, che ha visto protagonisti oltre 500 operatori volontari del Servizio Civile Universale, quella che si è tenuta oggi a Catania dal titolo “Come siamo - Come saremo", moderato da Roberto Andreani, e promossa dal Comitato delle Misericordie di Catania e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
