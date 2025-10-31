I giornali il vero finto de Blasio e la fine del mondo in cui il nigeriano prova a fregarti

Vi ricordate quel secolo lontano in cui, per sapere cosa succedeva nei posti in cui non abitavate, leggevate i giornali dei posti in cui abitavate, e quei giornali avevano inviati negli altri posti, corrispondenti dagli altri posti, gente che vi raccontava nella vostra lingua cosa accadesse negli altri posti, e voi vi fidavate e vi reputavate informati? A raccontarlo oggi, è l’età dell’innocenza. Uno dei pochi settori in cui l’internet non ha fallito la propria opera di democratizzazione è l’aver reso noto a tutti quel che una volta sapevano solo quelli che viaggiavano e quelli che facevano i giornali: se non sai le lingue, non saprai mai cosa succede altrove, giacché tutti i giornalisti mandati all’estero sono dei cialtroni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I giornali, il vero finto de Blasio, e la fine del mondo in cui il nigeriano prova a fregarti

News recenti che potrebbero piacerti

“In questo momento c’è tantissimo rumore intorno all’intelligenza artificiale: titoli di giornali, entusiasmo, paure e, a dire il vero, credo che per molti... - facebook.com Vai su Facebook

Mi è toccato pure leggere che la "macchina del fango" è stata innescata da un quotidiano di proprietà vicina alla Juve. Vero che quando l'inchiesta riguardava la Juve, i giornali vicini alla proprietà non ne hanno mai parlato, né hanno mai pubblicato intercettazi - X Vai su X

Un giornalista del Times di Londra ha intervistato via email l’ex sindaco di New York, ma non era lui, era un omonimo. È la parabola di una professione che non verifica più ... - Un giornalista del Times di Londra ha intervistato via email l’ex sindaco di New York, ma non era lui, era un omonimo. Secondo linkiesta.it