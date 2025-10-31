I giornali il vero finto de Blasio e la fine del mondo in cui il nigeriano prova a fregarti

Vi ricordate quel secolo lontano in cui, per sapere cosa succedeva nei posti in cui non abitavate, leggevate i giornali dei posti in cui abitavate, e quei giornali avevano inviati negli altri posti, corrispondenti dagli altri posti, gente che vi raccontava nella vostra lingua cosa accadesse negli altri posti, e voi vi fidavate e vi reputavate informati? A raccontarlo oggi, è l’età dell’innocenza. Uno dei pochi settori in cui l’internet non ha fallito la propria opera di democratizzazione è l’aver reso noto a tutti quel che una volta sapevano solo quelli che viaggiavano e quelli che facevano i giornali: se non sai le lingue, non saprai mai cosa succede altrove, giacché tutti i giornalisti mandati all’estero sono dei cialtroni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

giornali vero finto deUn giornalista del Times di Londra ha intervistato via email l’ex sindaco di New York, ma non era lui, era un omonimo. È la parabola di una professione che non verifica più ... - Un giornalista del Times di Londra ha intervistato via email l’ex sindaco di New York, ma non era lui, era un omonimo. Secondo linkiesta.it

