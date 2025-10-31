I gioielli dei Conti L’amore per le gemme | un affare di famiglia

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte diventa artigianalità e impresa. Lo sa bene Flavia Conti, architetta, titolare de “I gioielli Conti“, l’azienda di Besana Brianza che crea gioielli con pietre preziose, con il marchio Flavioro e restaura e rinnova i gioielli della nonna. "Da anni mi dedico con passione e ammirazione alle gemme, affascinata dalla loro unicità e bellezza – racconta Flavia Conti, jewelry designer – le immagino già incastonate in anelli o altri preziosi gioielli. La mia passione per le gemme è nata durante l’infanzia, quando mio padre, un esperto tagliatore di pietre, mi spiegava con amore e pazienza le origini e il valore di ogni gemma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

i gioielli dei conti l8217amore per le gemme un affare di famiglia

© Ilgiorno.it - I gioielli dei Conti. L’amore per le gemme: un affare di famiglia

Altre letture consigliate

gioielli conti l8217amore gemmeI gioielli dei Conti. L’amore per le gemme: un affare di famiglia - Lo sa bene Flavia Conti, architetta, titolare de “I gioielli Conti“, l’azienda di Besana Brianza che crea gioielli con pietre preziose, con il marchio Flavioro ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gioielli Conti L8217amore Gemme