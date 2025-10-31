I gioielli dei Conti L’amore per le gemme | un affare di famiglia

L’arte diventa artigianalità e impresa. Lo sa bene Flavia Conti, architetta, titolare de “I gioielli Conti“, l’azienda di Besana Brianza che crea gioielli con pietre preziose, con il marchio Flavioro e restaura e rinnova i gioielli della nonna. "Da anni mi dedico con passione e ammirazione alle gemme, affascinata dalla loro unicità e bellezza – racconta Flavia Conti, jewelry designer – le immagino già incastonate in anelli o altri preziosi gioielli. La mia passione per le gemme è nata durante l’infanzia, quando mio padre, un esperto tagliatore di pietre, mi spiegava con amore e pazienza le origini e il valore di ogni gemma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

